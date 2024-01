Ropa naftowa mocno tanieje po decyzji Saudyjczyków

Baryłka ropy WTI notowanej na giełdzie w Nowym Jorku w poniedziałek wieczorem kosztowała 70,40 dol., po spadku o 4,62 proc. Z kolei ropa Brent na giełdzie w Londynie kosztowała 75,81 dolara za baryłkę, to o około 3,75 proc. mniej niż w piątek.

Ceny ropy naftowej w dół

"Cena odbijała początkiem stycznia wobec dalszego napięcia sytuacji na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim po atakach Huti na statki handlowe na Morzu Czerwonym. Dodatkowo doszło do zatrzymania produkcji na największym polu naftowym w Libii, co ogranicza dostępną podaż na rynku, dodając do tego wejście w życie dobrowolnych cięć produkcji ze strony krajów OPEC" - czytamy w komentarzu.