Chodzi o apel legislacyjny Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów o stworzenie odpowiedniej regulacji prawnej. "Od wielu lat nie sfinalizowano prac legislacyjnych, by stworzyć odpowiednią regulację prawną co do działalności kantorów internetowych. Problem pozostaje nierozwiązany od ponad dekady" - czytamy w stanowisku RPO.