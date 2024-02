Fałszywe informacje w sprawie 800 plus. ZUS ostrzega

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed mailami od oszustów, którzy podszywają się pod instytucję i piszą w sprawie świadczenia 800 plus. "Tych wiadomości nie wysyła ZUS i są one fałszywe" - podkreślono w komunikacie.

ZUS przestrzega przed mailami, które zaczęły trafiać na skrzynki Polaków. Można przeczytać w nich o "konieczności uzupełnienia i/lub poprawienia danych dotyczących świadczenia 800 plus, ponieważ bez tego nie zostanie podniesiona kwota świadczenia z 500 na 800 zł".

Do tego w mailu podany jest link, który ma przekierowywać do formularza poprawiającego dane. ZUS przestrzega, że wiadomości te nie są wysyłane przez Zakład "i są one fałszywe".