Porty regionalne zyskują na popularności

Najtańsze wakacje spędzimy w Tunezji i Egipcie

Z danych firmy wynika też, że najtańsze oferty dotyczą wyjazdów wakacyjnych do Tunezji i Egiptu. Średnia cena rezerwacji do pierwszego z tych krajów dla pary to 6138 zł, dla pary z jednym dzieckiem to 8351 zł, a dla rodziny 2+2 wynosi ona 10 654 zł. W przypadku wyjazdów do Egiptu średnie ceny za rezerwację to odpowiednio 6575 zł, 9303 zł oraz 11 428 zł. - Przedstawione kwoty to średnia ze wszystkich rezerwacji dotyczących danego kierunku z wylotem w pierwszej połowie wakacji. Jeśliby spojrzeć na najniższe dostępne ceny, okaże się, że w tym roku można znaleźć oferty tańsze niż w poprzednie wakacje z różnicami wynoszącymi kilkanaście procent. Spadek cen wynika z umocnienia się złotówki i stabilizacji kosztów paliwa lotniczego - wyjaśniła Podpora. W raporcie dodano też, że 71 proc. podróżnych wybiera wyjazdy tygodniowe (71 proc.), a 19,6 proc. te trwające od 8 do 13 dni. Poza tym 90,5 proc. osób wybiera pobyt z wyżywieniem w formie all inclusive, a 97 proc. rezerwuje wakacje z podróżą samolotem.