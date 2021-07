Podwyżki wynagrodzeń dla wiceministrów. Skorzystają posłowie i senatorowie

Podwyżki dla wiceministrów to podwyżki dla posłów

Pytani o podwyżki goście "Faktów po Faktach" przyznali, że są zaskoczeni i nic nie widzą o szczegółach. - Uważam, że zarobki te, które funkcjonują, na przykład podsekretarzy stanu, są żenujące niskie w porównaniu do zarobków rynkowych - powiedział poseł klubu PiS Kamil Bortniczuk. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej przypomniała, że opozycja już raz poparła podwyżki dla posłów, co jak mówi - było błędem. - Teraz jestem zaskoczona, nie znam szczegółów, nie było to przedmiotem żadnego projektu ustawy - przyznała.