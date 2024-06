Płaca minimalna w 2025 roku. Rząd zajmie się propozycją

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku mają być przedmiotem prac rządu na poniedziałkowym posiedzeniu w Białymstoku. - Propozycja nie będzie wychodziła ponad to, co wynika z ustawy - zapowiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski powiedział w piątek, że "propozycja nie będzie wychodziła ponad to, co wynika z ustawy".

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.