Pomoc finansowa dla sprzedawców kwiatów. Trzeba się spieszyć z wnioskiem

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba się jednak spieszyć. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do 6 listopada.

Dla kogo?

"Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia" - czytamy w komunikacie.

Jak skorzystać z pomocy?

Co ważne, dokument należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.