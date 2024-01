Spadek po PiS. "Spore wyzwanie dla rządu, żeby zasypać tę dziurę"

Bezpieczny kredyt 2 procent przebił oczekiwania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci zwracają uwagę, że rozjechały się projekcje dotyczące nie tylko liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych, ale też średniej kwoty kredytu. Doprowadziło to do przekroczenia zakładanego budżetu programu. "Już brakuje 5,6 mld zł, a umowy są nadal zawierane. Spore wyzwanie dla rządu, żeby zasypać tę dziurę" - zwróciła uwagę w mediach społecznościowych wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Bezpieczny kredyt 2 procent - koszt

Program wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest - istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.