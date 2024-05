"Mamy psa, to jest członek rodziny, będzie jeździł z nami"

- Napis "Akceptujemy zwierzęta" może być mylący. Niektóre hotele informują, że można do nich przyjechać z psami, ale na miejscu okazuje się, że na przykład zwierzę musi mieć do 6 kg. Zmienia się sposób podróżowania właścicieli czworonogów na wakacje. Ponad jedna trzecia opiekunów zwierzaków zabiera ze sobą na urlop psa czy kota - wynika z badań przeprowadzonych w 2022 r. przez firmę Mars.

- Sam napis "Akceptujemy zwierzęta" może być mylący. Niektóre hotele informują, że można do nich przyjechać z psami, ale na miejscu okazuje się, że są pewne obostrzenia, na przykład zwierzę musi mieć do 6 kg - mówi Dobrzyńska, która przygody z Boną i Colą relacjonuje na Instagramie. - W jednym hotelu odmówiono nam noclegu, bo mamy dwa psy. Musieliśmy szukać nowego miejsca. To była nauczka. Regulaminy często są niejasne. Warto zadzwonić i dopytać, co dokładnie wolno, a czego nie.