Najdłuższa seria spadków cen ropy od lat

8 sierpnia 2025, 8:58
Ropa naftowa notuje najdłuższą spadkową serię od sierpnia 2021 roku. Obawy wśród inwestorów wywołują cła, które weszły w życie w czwartek.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,66 proc. do 63,45 USD.

Cena Brent na ICE na wrzesień spada o 0,53 proc. do 66,06 USD za baryłkę. To siódma z rzędu spadkowa sesja Brent.

Spadki na rynku ropy

Kontrakty terminowe na ropę Brent są na drodze, by spaść o ponad 4 proc. w ujęciu tygodniowym. Kontrakty na West Texas Intermediate są na drodze, by spaść o 5 proc. w ujęciu tygodniowym.

Na czwartkowym zamknięciu ceny kontraktów terminowych na ropę WTI były na minusie szósty raz z rzędu, wyrównując serię spadków odnotowaną ostatnio w grudniu 2023 roku. Jeśli ceny będą na minusie w piątek, będzie to najdłuższa seria spadków od sierpnia 2021 roku.

Oczekiwania na ruchy Trumpa

W czwartek podano, że prezydent Rosji Władimir Putin spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w nadchodzących dniach, co podsyciło oczekiwania na dyplomatyczne zakończenie wojny na Ukrainie.

Trump, pytany o to, czy piątkowe ultimatum dotyczące sankcji na Rosję w przypadku braku zgody na zawieszenie broni wciąż obowiązuje, odparł, że "to zależeć będzie" od Putina.

- Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany - powiedział Trump.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego>>>

Wpływ ceł Trumpa na gospodarkę

W czwartek weszły w życie wyższe cła USA wobec wielu partnerów handlowych. Według analityków ANZ Banku cła wywołały obawy o osłabienie aktywności gospodarczej, co wpłynęłoby na popyt na ropę naftową.

CZYTAJ TAKŻE: Donald Trump zmienia świat. Wysokie cła weszły w życie, kolejne kraje planują ripostę>>>

Ceny ropy naftowej były pod presją po decyzji grupy OPEC+ z zeszłego weekendu o wycofaniu się z największej transzy cięć produkcji we wrześniu, kilka miesięcy przed planowanym terminem.

Dodatkowe cła USA nałożone na Indie za zakup rosyjskiej ropy naftowej pomogły w pewnym stopniu ograniczyć spadek cen ropy. Analitycy StoneX napisali w raporcie, że posunięcie to prawdopodobnie nie ograniczy w istotny sposób przepływu rosyjskiej ropy na rynki zewnętrzne.

Trump powiedział również w środę, że Chiny, największy nabywca rosyjskiej ropy naftowej, mogą zostać objęte cłami podobnymi do tych nakładanych na import z Indii.

- Pozytywne sygnały płynące z tegorocznych rozmów USA-Rosja, a także plany bezpośredniego spotkania Trumpa z Putinem złagodziły obawy dotyczące zakłóceń w dostawach z Rosji, co spowodowało znaczący spadek premii za ryzyko geopolityczne - powiedział Gao Mingyu, główny analityk ds. energii w SDIC Essence Futures Co.

Ropa naftowaCłaCła Donalda Trumpa
