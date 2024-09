Kolejne kłopoty w Boeingu. Ponad 30 tysięcy pracowników grozi strajkiem

Kłopot za kłopotem

To najnowszy z serii poważnych i głośnych problemów firmy, która musiała zmierzyć się ze śmiertelnymi katastrofami, które były wynikami wad konstrukcyjnych jej najlepiej sprzedającego się samolotu. A także oskarżeniami, że przedkłada zyski i szybkość produkcji nad jakość i bezpieczeństwo, spadkiem sprzedaży, czy też przyznaniem się do winy w sprawie o oszukiwanie regulatorów.

Reset relacji ze związkami?

Obie rozmowy dotyczyły przedłużenia kontraktów, a nie negocjacji w sprawie nowych umów. W obu przypadkach związek czuł się zmuszony zgodzić się na ustępstwa, obejmujące zwiększenie wpłat członków na ubezpieczenie zdrowotne i utratę tradycyjnych planów emerytalnych pod groźbą utraty tysięcy miejsc pracy. Boeing groził, że zbuduje nowe zakłady do obsługi produkcji 737 Max i 777X bez udziału w nich związków zawodowych. Obecnie firma posiada jedną taką fabrykę, która zajmuje się produkcją Dreamlinerów 787. W ramach tych dwóch umów Boeing zobowiązał się do rezygnacji z budowy dodatkowych takich obiektów.

Boeing przystępuje do tych rozmów z zupełnie nowym dyrektorem generalnym Kelly Ortbergiem, który objął to stanowisko 8 sierpnia. Po spotkaniu z Holdenem i innymi przywódcami związkowymi w pierwszym tygodniu wydał oświadczenie, że chce "zresetować relacje" spółki ze związkami zawodowymi. Holden powiedział jednak, że nie widzi żadnych różnic w stanowisku Boeinga przy stole negocjacyjnym.

Innym związkom się udało, ale...

Z kolei problemy Boeinga spowodowały w ciągu ostatnich pięciu lat straty operacyjne w wysokości 33,3 miliardów dolarów, co zmusiło firmę do głębokiego zadłużenia. Grozi jej obniżenie ratingu długu do statusu obligacji śmieciowych, lecz Holden upiera się, że związek nadal możecie mieć coś do powiedzenia w trakcie rozmów.