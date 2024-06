Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o odmowę udzielenia absolutorium za ubiegły rok pięciu byłym członkom zarządu - informuje spółka. Brak absolutorium nie wywołuje automatycznie skutków prawnych, ale może być punktem wyjścia dla wystąpienia przez spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi.

Wniosek przeciwko byłym członkom zarządu

Tomasz Zdzikot zasiadał w zarządzie KGHM od 31 sierpnia 2022 r., a od 4 listopada 2022 r. pełnił funkcję prezesa. Wcześniej był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Był także sekretarzem i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnikiem rządu do spraw przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.