Państwowe autostrady bez bramek i szlabanów. Rząd przyjął projekt ustawy

Nowy system

Możliwość opłacenia przejazdu online

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie, który zostanie uruchomiony w maju 2021 r. Ułatwieniem dla przewoźników będzie ograniczony zakres danych wymaganych do rejestracji w systemie e-TOLL oraz brak konieczności zawierania umowy.