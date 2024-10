Obowiązkowe strefy czystego transportu. Jest decyzja rządu

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewiduje on obowiązek tworzenia stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w przypadku przekroczenia tam dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu.

Jakość powietrza i hałas

Wykazały one, że "powstawanie zjawiska tzw. smogu ma wpływ na zwiększenie się liczby hospitalizacji i zgonów wśród obywateli. Szacuje się, że w 2019 roku odnotowano w naszym kraju ok. 43 tys. przedwczesnych zgonów ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Ponadto, podwyższony poziom najbardziej toksycznej składowej spalin, czyli tlenków azotu, powoduje częstsze występowanie zawałów serca (o 12 proc.), udarów mózgu (o 16 proc.), zatorowości płucnej (o 18 proc.) oraz migotania przedsionków serca (o 24 proc.)".

Obowiązkowe strefy czystego transportu

Przekroczenie tego średniorocznego poziomu zanotowano do tej pory w 4 strefach, w których dokonywana jest ocena jakości powietrza, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Katowicach . Wielkość stref czystego transportu zostanie określona przez samorządy.

Zgodnie z obecnymi przepisami "w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu " obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych innych niż np. elektryczne czy napędzane wodorem.

"Jeśli chodzi o komunikację miejską, od 2026 roku miasta powyżej 100 tys. mieszkańców będą musiały kupować wyłącznie autobusy zeroemisyjne. Jednocześnie, odciążone zostaną samorządy o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., które obecnie muszą realizować to zadanie publiczne z wykorzystaniem pojazdów zero i niskoemisyjnych. Nowe przepisy znoszą te wymagania" - dodano we wtorkowym komunikacie kancelarii premiera.