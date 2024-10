Do Polski wjedzie niemal milion aut

Polacy sprowadzają z zagranicy coraz więcej używanych samochodów osobowych i dostawczych. W minionym miesiącu zarejestrowano ich w kraju 81,3 tysiąca, co jest wynikiem wyższym o 16,2 procent w porównaniu z 2023 rokiem - poinformował Instytut Samar. Średni wiek importowanych do Polski aut przekracza 12 lat.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar poinformował, że wrzesień 2024 r. jest piętnastym z rzędu miesiącem, w którym odnotowano wzrost sprzedaży sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych. We wrześniu zarejestrowano ich 81 310 - to o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Prognoza Instytutu na 2024 rok wynosi ok. 940 - 960 tys. sztuk.