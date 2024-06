Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Zmiany dla kierowców dotyczące obowiązku posiadania urządzeń rejestrujących, znanych jako EDR-y lub "czarne skrzynki", zostały przyjęte przez UE już w 2019 roku. Od 6 lipca br. przepisy wchodzą w życie, co oznacza, że zarejestrowanie nowego pojazdu, niewyposażonego w urządzenie będzie niemożliwe.

"Czarne skrzynki" - co się zmieni dla kierowców?

- Wiele dla kierowców się nie zmieni. Od jakiegoś czasu wprowadzane były eksperymenty w postaci promocji na przykład przez ubezpieczycieli, że jeżeli ktoś udostępni dane ze swojej czarnej skrzynki i jeździ przepisowo, będzie mógł liczyć na większe zniżki. Nie słyszę jednak, by te promocje zrobiły większą karierę - przyznaje.

Jak podkreśla, w nowym wymogu "nie chodzi o inwigilację, a bardziej o to, by wyjaśniać bezspornie, co się wydarzyło". - Ta skrzynka nie będzie nas śledzić i zapisywać gdzieś w chmurze trasy, jaką wykonujemy czy naszych rozmów w samochodzie tylko będzie rejestrowała na pięć sekund przed ewentualnym zdarzeniem drogowym i chwilę po zdarzeniu parametry zapisu z wszystkich urządzeń - mówi nasz rozmówca.