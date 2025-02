Ceny paliw. "Powinny pozostać na niższym poziomie do końca ferii"

W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się spadków cen paliw. Jednak niewielkich - prognozują analitycy portalu e-patrol.pl. Z kolei według Refleksu "w tym momencie ceny paliw, z wyjątkiem autogazu, wciąż pozostają niższe niż rok temu i powinny pozostać na niższym poziomie do końca okresu zimowych ferii".

Nieznaczne spadki cen

"Ostatni tydzień upłynął pod znakiem niewielkiej korekty cen w dół. Za litr benzyny należało zapłacić średnio w kraju 6,19 zł, a taka sama ilość diesla kosztowała 6,35 zł/l" - przypomnieli. Jak ocenili, są szanse na dalsze, ale "niewielkie" spadki cen paliw, jednak ich zdaniem wiele będzie zależało od notowań ropy na giełdach międzynarodowych i kursu amerykańskiego dolara do złotówki.

"W ostatnich dniach częstotliwość wprowadzania zmian cen przez producentów oraz ich skala momentami była zaskakująca. W pierwszej połowie tygodnia paliwa drożały, a w połowie tygodnia doszło do gwałtownej przeceny, która była widoczna szczególnie w przypadku oleju napędowego" - zauważyli analitycy. Dodali, że w jej efekcie w piątek w ujęciu tygodniowym można mówić "tylko o korekcyjnej zmianie" cen paliw w rafineriach.

Prognoza na najbliższe dni

Z prognoz e-petrol.pl na najbliższe dni wynika, że hurtowe ceny paliw na początku przyszłego tygodnia nie powinny "dynamicznie" się zmieniać, co, zdaniem analityków, może zaowocować korektą cen w dół na stacjach benzynowych.

Według danych e-petrol.pl średnia cena benzyny bezołowiowej 95 u polskich producentów w Płocku i Gdańsku wynosi w piątek 4782,80 zł netto za 1000 litrów – to o 18 zł więcej niż przed tygodniem. Natomiast olej napędowy potaniał na przestrzeni tygodnia o 16,60 zł, aktualnie w hurcie paliwo to kosztuje 4917,80 zł/1000 l.

Sytuacja na rynku ropy naftowej

"Na rynku naftowym utrzymuje się przewaga sprzedających i obserwujemy kontynuację przeceny, która trwa od połowy stycznia. W mijającym tygodniu notowania surowca na giełdzie w Londynie pogłębiły tegoroczne minima i w czwartek baryłkę ropy Brent można było kupić już za 74,10 dol. za baryłkę" - stwierdzili analitycy, zaznaczając, że w piątkowe przedpołudnie część z tych strat została odrobiona i cena surowca zbliża się do poziomu 75 dol.

Wskazali, że w centrum uwagi inwestorów na rynku naftowym cały czas są działania nowej amerykańskiej administracji. "Polityka handlowa oparta na cłach budzi obawy o globalne spowolnienie gospodarcze, które może negatywnie odbić się na popycie na paliwa, a to przekłada się na spadkową presję na notowania surowca" - podali analitycy.

Sankcje na transport irańskiej ropy naftowej do Chin

Analitycy przypomnieli, że w tym tygodniu ogłoszono nowe sankcje wymierzone w firmy świadczące usługi morskiego transportu surowca z tego kierunku do Chin . "Skuteczność takich działań, które przed weekendem pomagają w odrabianiu strat na rynku naftowym, będzie solidnym wsparciem dla wyższych cen surowca" - podsumowali.

Amerykański resort finansów poinformował w komunikacie w czwartek, że sankcjami objęto podmioty i statki działające na rzecz władz Iranu , które w ten sposób omijały restrykcje na eksport ropy naftowej m.in. do Chin. Jego wartość szacuje się na "setki milionów dolarów". W dokumencie przywołano transport z grudnia ub.r. dwóch milionów baryłek irańskiej ropy do ChRL.

Wśród objętych sankcjami firm i osób są podmioty z ChRL, Indii , Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także statki pływające pod banderami Komorów, Panamy, Seszeli, Hongkongu i Kamerunu. Część tych jednostek już wcześniej była objęta restrykcjami z racji przynależności do rosyjskiej "floty cieni".

Detal nie nadąża za rynkiem hurtowym

W pierwszym tygodniu lutego ceny paliw na stacjach znajdują się na niższych poziomach w porównaniu do poziomów cen z końca stycznia br. - zauważyli w piątek analitycy Refleksu. "Średnie ceny paliw na stacjach spadły o 3 gr/l i wynoszą odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 6,19 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,93 zł/l, oleju napędowego - 6,34 zł/l i autogazu - 3,25 zł/l" - poinformowali. Dodali, że zmiany odzwierciedlają sytuację na krajowym rynku hurtowym, jako że ceny detaliczne zmieniają się z opóźnieniem w stosunku do zmian na rynku hurtowym.

Analitycy zwrócili uwagę, że w tym tygodniu ponownie dynamika zmian na rynku hurtowym była "wyraźnie" wyższa, co wynika z sytuacji na rynku ropy naftowej i rynku walutowym. "Okazuje się jednak, że dzisiaj (w piątek - PAP) hurtowe ceny benzyny bezołowiowej 95 są wyższe o 18 zł/1000 l niż w ubiegły piątek, natomiast oleju napędowego niższe o 17 zł/1000 l" - zauważyli. Ocenili też, że o ile trudno będzie o stabilizację cen na rynku hurtowym, to w przypadku stacji paliw ich zdaniem utrzymuje się realna szansa na dalsze kilkugroszowe spadki cen paliw.

"W tym momencie ceny paliw, z wyjątkiem autogazu, wciąż pozostają niższe niż rok temu i powinny pozostać na niższym poziomie do końca okresu zimowych ferii" - podkreślili.

Spadek cen ropy trzeci tydzień z rzędu

Ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent spadły poniżej 75 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent potaniała około 0,70 dol. na baryłce i jest to trzeci z rzędu tydzień spadku cen. "Rynek jest około 7 dol. na baryłce poniżej tegorocznych maksimów" - podali eksperci Refleksu.

Przypomnieli, że prezydent USA zawiesił wprowadzenie 10 proc. i 25 proc. ceł odpowiednio na ropę naftową z Kanady i Meksyku . "USA przywracają jednak politykę 'maksymalnej presji' na Iran, której celem jest ograniczenie eksportu ropy irańskiej do zera" - stwierdzili analitycy.

"Eksport irańskiej ropy naftowej zaczął już spadać w końcówce ubiegłego roku, w wyniku zaostrzenia przez USA w październiku 2024 r. sankcji nałożonych na irański sektor naftowy w reakcji na ataki rakietowe Iranu na Izrael" - przypomnieli. Dodali, że prezydent Iranu wzywa OPEC do wspólnej odpowiedzi i reakcji na działania władz USA w stosunku do jego kraju. Zaznaczyli, że jego zdaniem takie wspólne skoordynowane działaniu całego kartelu pomogłyby Iranowi uniknąć sankcji. Analitycy zwrócili uwagę, że Iran jest członkiem porozumienia OPEC+, ale nie jest objęty limitami wydobycia. W efekcie od października 2022 r., kiedy pozostaje kraje OPEC+ ograniczały wydobycie, Iranowi udało się zwiększyć produkcję o blisko 1 mln baryłek dziennie z 2,5 mln baryłek dziennie w październiku 2024 r. do około 3,4 mln baryłek dziennie w grudniu 2024 r.