- To nie jest wojna, tylko różnica zdań, można powiedzieć spór. To jest tak, że zgłaszamy własną ustawę, dlatego że nie udało się porozumieć w ramach rządu. Zostanie złożona w najbliższych dniach, na pewno w październiku, i ona będzie mieściła się w limicie 4 miliardów złotych, które nam zagwarantował w przyszłym budżecie pan minister Domański - powiedział Ryszard Petru (Polska 2050) w programie "Rozmowa Piaseckiego" na temat składki zdrowotnej.

Na uwagę Piaseckiego, że zmiana dotycząca nieokładania składką zdrowotną sprzedaży środków trwałych to właśnie miały być te 4 miliardy złotych Ryszard Petru wskazał, że to 800 milionów.

- Ja proponowałem zawsze, by zrobić pełną reformę i żeby ona weszła w połowie roku, na przykład przyszłego, po to, aby w kolejnym roku była w pełnej krasie, bo nie ma nic gorszego w Polsce niż prowizorki. Prowizorki często trwają latami. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby była przestrzeń na dwuetapową zmianę w składce zdrowotnej. Trzeba to zrobić raz, a porządnie. Mamy już październik, połowę października de facto, w związku z tym prawdopodobieństwo, że zdążymy na 1 stycznia jest małe, z taką ustawą potem jeszcze prezydent musiał ją podpisać, więc zakładałbym, że weszłoby to w przyszłym roku - powiedział Petru.