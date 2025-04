"Ci przedsiębiorcy skorzystają najbardziej". Wyliczenia

- Zmiany w składce zdrowotnej przyjęte w piątek przez Sejm mogą być korzystne pod względem finansowym dla przedsiębiorców, nadal jednak są dalekie od korzystnych regulacji obowiązujących przed rokiem 2022. Co więcej, ich stopień komplikacji nie tylko się utrzyma, lecz wręcz wzrośnie - komentuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie. Przedstawiamy wyliczenia skutków zmian dla podmiotów rozliczających się na skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie.

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców . Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie od początku 2026 r. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 miliona przedsiębiorców.

Ustawa zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa (uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę), a od nadwyżki dochodów - procentowa.

Składka zdrowotna - zmiany dla rozliczających się według skali

- W mojej opinii to właśnie ci przedsiębiorcy (na skali podatkowej - red.) skorzystają na zmianach najbardziej. Nowe zasady przewidują, że dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązywać będzie jedna stawka składki zdrowotnej od dochodu do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku - wskazuje Juszczyk. Dodaje, że od nadwyżki, tak jak obecnie, składka wyniesie 4,9 proc. dla podatku liniowego oraz 9 proc. dla skali podatkowej.

Zmiany na ryczałcie

- Przede wszystkim przedsiębiorcy otrzymają nowy system wyliczania składki, z obowiązkowym naliczaniem powyżej 3-krotności wynagrodzenia. Składka zdrowotna nie będzie już miała stałej wartości, lecz zacznie się zmieniać, co znacznie utrudni kalkulacje finansowe, a w szczególności ocenę rentowności działalności - tłumaczy doradca podatkowy.

- Przedsiębiorcy z wyższymi przychodami mogą na tych zmianach wręcz stracić, choć nie będzie to od razu widoczne. Szczególnie odczują to firmy z branży handlowej, które mają trudne do przewidzenia przychody. Dodatkowym problemem jest fakt, że koszty nie mają wpływu na wysokość składki zdrowotnej - wskazuje.