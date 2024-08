"Dłużej to nie może trwać". Minister zapowiada ważną zmianę

Ucieszyłam się, że minister finansów po wielu zabiegach ze strony Polski 2050, perswazji, powiedział, że będą środki na obniżenie składki zdrowotnej. Mówił o czterech miliardach i poinformował, że w 2025 roku to obniżenie będzie - powiedziała we wtorek w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050, pytana o obniżkę składki zdrowotnej, powiedziała w TVN24, że ucieszyła ją ostatnia deklaracja ministra finansów Andrzeja Domańskiego w tym zakresie.

- Minister finansów po wielu zabiegach ze strony Polski 2050, perswazji, powiedział ostatnio, że są środki i będą środki na obniżenie składki zdrowotnej. Powiedział o czterech miliardach i powiedział, że w 2025 roku to obniżenie będzie - stwierdziła.

Zauważyła, że "zadaniem dla całej koalicji, a my jesteśmy absolutnie otwarci na rozmowę, bo to musi być zgoda koalicyjna, jest ustalenie, czego ma dotyczyć (zmiana - red.), dokładnie gdzie jest ten priorytet". - Aby złe decyzje polskiego nieładu, który najbardziej uderzył w mikroprzedsiębiorstwa, zmienić - powiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz.

Na uwagę, że przepisy podatkowe powinny zgodnie z zapowiedziami sprzed wyborów, uwzględniać półroczne vacatio legis (opóźnienie wejścia w życie - red.), a rok 2025 tuż, tuż, minister powiedziała, że "trzeba to zrobić jak najszybciej" i jest to rzecz zapisana w umowie koalicyjnej.

- Żeby zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom pomóc. Dłużej to nie może trwać, jestem przekonana, że będzie porozumienie w koalicji, żeby tę zmianę mądrze wprowadzić - stwierdziła.

Zmiany w składce zdrowotnej

Pod koniec lipca minister finansów Andrzej Domański informował, że chciałby, żeby nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Dodał, że liczy na to, że rozwiązanie w tej sprawie zostanie wypracowane w ciągu kilku najbliższych tygodni, tak by we wrześniu odpowiednim projektem mógł zająć się Sejm. - Zapewnimy finansowanie zmian w zakresie ograniczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ze skutkami za rok 2025 na poziomie czterech miliardów złotych - mówił z trybuny sejmowej szef MF.

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna wskazała, że jeśli nie powstanie konsensus w koalicji w sprawie składki zdrowotnej, to rząd będzie chciał przynajmniej doprowadzić do zniesienia płacenia składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

Oprócz wspólnej propozycji MF i MZ swój projekt zmian ws. składki zdrowotnej złożyła w Sejmie Polska 2050, a własne projekty zapowiedziały także Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica.

Krytykowane przez rządzącą koalicję rozwiązania w zakresie składki zdrowotnej, które zwiększały obciążenia przedsiębiorców, zostały wprowadzone w ramach tak zwanego Polskiego Ładu.

Inwestycje z KPO

Minister Pełczyńska-Nałęcz pytana o inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przypomniała, że państwo dysponuje dwoma źródłami unijnych środków.

- Mamy dwie pule, dokładniej: Fundusze Europejskie i to ekstra – KPO. KPO jest czymś więcej niż po prostu fundusze europejskie (...), to jest całościowy plan na reformy i wynikające z tej reformy inwestycje – przypomniała.

Jak najważniejsze wskazała m.in. "inwestycje w ludzi" w postaci stworzenia docelowo 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Minister zauważyła, że jest to "fundamentalnie kluczowe", dlatego, że 40 procent gmin w Polsce nie ma żłobków. - Bez żłobków publicznych nie ma takiej swobodnej decyzji ze strony rodziców, że mogą bezpiecznie zostawić dziecko i pójść do pracy. To już powstaje, kilka tysięcy (miejsc) już powstało, do 2026 roku będzie 50 tysięcy z KPO, przez kolejne dwa lata sfinalizujemy (projekt - przyp. red.) i będzie 100 tysięcy miejsc w żłobkach – wskazała.

Jako inny kluczowy projekt inwestycyjny Pełczyńska-Nałęcz wymieniła uruchomienie w 2 tys. gmin edukacyjnych klubów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. – To daje dostęp do e-państwa, dostęp do e-usług, ale także lepszy dostęp do rynku pracy i aktywizację zawodową seniorów – podkreśliła.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl