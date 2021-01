Zabójstwo sprzed 25 lat. Policjanci z Archiwum X wpadli na trop dzięki flakonikowi perfum

W Sądzie Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok w sprawie Dariusza K. oskarżonego o rozbój i współudział w zbrodni, do której doszło 6 kwietnia 1996 roku. Ofiara to 73-letnia mieszkanka Hajnówki. Kobieta została napadnięta, pobita i uduszona we własnym domu. Jej skrępowane kablami ciało znalazła córka.

W mieszkaniu oskarżonego znaleziono flakonik perfum

Poszlaki układają się w całość

Sędzia Beata Brysiewicz w uzasadnieniu wyroku przyznała, że choć sprawa miała charakter poszlakowy (oskarżony nie przyznał się do winy, brak było naocznych świadków czy innych bezpośrednich dowodów), to jednak ustalone fakty połączone w całość dają podstawę wydania wyroku skazującego.

Kluczowe badanie DNA

Sąd zgodził się z oceną prokuratury, że zbrodnia miała motyw rabunkowy. Przyjął, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym zabójstwa, co oznacza, że choć tego nie zakładali z góry, godzili się, iż może do niego dojść.

Sąd znalazł okoliczność łagodzącą

Obrońca: ktoś mógł przenieść DNA mojego klienta do mieszkania, w którym doszło do zabójstwa

- DNA, na które powołuje się prokuratura, to tzw. DNA kontaktowe. Nikt nie potrafi powiedzieć, z jakiej części ciała pochodzi. Technologia tak dalece poszła jednak do przodu, że badania wskazują na to, że DNA należy do mojego klienta – zaznacza mec. Leszek Kudrycki, obrońca Dariusza K. - Z tym, że przy DNA kontaktowym możliwy jest tak zwany transfer wtórny. Ktoś kto bywał w domu mojego klienta, używał jego rzeczy itd. mógł przenieść jego DNA do mieszkania, w którym doszło do zabójstwa - uważa.