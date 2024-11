Próby wpływów Rosji i brutalizacja języka na finiszu kampanii. "Zderzenie politycznych zapaśników"

Dyner mówiła o próbie wpływów Rosji na wyniki wyborów. - Dzieje się to bardzo intensywnie. Oczywiście środki się nieco zmieniły w porównaniu do 2016 roku (wybory, w których startowali Hillary Clinton i Donald Trump - red.), zresztą w sprawie którego trwają śledztwa - powiedziała.

- Natomiast co Rosjanom sprzyja? To, że bardzo wielu Amerykanów czerpie wiedzę z serwisów społecznościowych. Sprzyja polaryzacja społeczeństwa amerykańskiego. Rosjanie właśnie to podgrywają i podgrzewają, i są bardzo aktywni w tym środowisku, nazwijmy to facebookowo-tiktokowo-x-owym, starając się wpływać na emocje - dodała.