"New York Times" o wyborach w Polsce i "najważniejszym pytaniu"

Zagraniczne media komentują wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Na łamach dziennika "The New York Times" ukazał się tekst Andrew Higginsa, który, relacjonując wybory, zwrócił uwagę na to, jakie trudności mogą stanąć przed demokratyczną opozycją.

Relacjonując wybory do Sejmu i Senatu, dziennikarz "The New York Times" Andrew Higgins pisze na łamach amerykańskiego dziennika, że po policzeniu 99 procent głosów "Polska znajduje się u progu tego, co wielu uważa za najbardziej znaczącą zmianę władzy od czasu odrzucenia przez wyborców komunizmu w pierwszych częściowo wolnych wyborach w kraju w 1989 roku".