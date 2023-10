Znamy cząstkowe wyniki wyborów do parlamentu z 53,73 procent obwodów głosowania

Wyniki wyborów - cząstkowe dane PKW

Wyniki wyborów - dane z 28,56 procent komisji wyborczych

Wedle cząstkowych danych PiS zebrał 1 876 476 głosów, co stanowi 40,05 procent głosów. Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 1 236 027, co stanowi 26,38 procent. Na podium znalazła się też Trzecia Droga, na którą zagłosowało 661 499 osób, co dało wynik 14,12 procent. Kolejne miejsce zajęła Lewica - 376 191 głosów, co dało 8,03 procent. Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało w policzonych komisjach 345 472 osób, co dało 7,37 procent.