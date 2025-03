Finał głośnej aukcji WOŚP. Wiadomo, komu posprzątał Maciej Musiał

Na nagraniu, które Maciej Musiał zamieścił na Instagramie we wtorek, widzimy aktora z miotłą w towarzystwie duetu DJ-skiego Kalwi & Remi przed Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. - Jest Kalwi i Remi, ja mam sprzęt, ale kto wygrał tę licytację? Pewien anonimowy obywatel Krakowa. Zrobił to za pomocą swojej fundacji - wyjaśnił Musiał, w opisie wskazując, że zwycięzcą licytacji jest Fundacja Zróbmy sobie Kraków. Ta wylicytowane sprzątanie przekazała na rzecz oddziału onkologii dziecięcej krakowskiego szpitala.

Maciej Musiał posprzątał w szpitalu

- Dobro zatoczyło koło - podkreślił aktor. W dalszej części nagrania widzimy go w towarzystwie Kalwiego i Remiego idących przez szpital przy dźwiękach ich hitu "Explosion", do którego w licytacji zobowiązał się sprzątać. Na nagraniu nie widać, jak aktor pracuje na oddziale. - Ze zrozumiałych względów nie możemy tutaj nagrywać, ani robić live'a. Musimy uszanować prywatność dzieci i ich rodziców - powiedział Musiał w nagraniu sprzed oddziału.

Maciej Musiał dla WOŚP

Maciej Musiał zaprosił do udziału w swojej licytacji na niespełna trzy tygodnie przed styczniowym 33. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktor zapowiedział w mediach społecznościowych, że w ramach WOŚP posprząta mieszkanie w rytm utworu "Explosion" duetu Kalwi & Remi. "Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu Explosion" - wyjaśnił w opisie licytacji w serwisie Allegro. "Jak mawiał klasyk, sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej" - napisał Musiał.

W ramach licytacji zebrano 136 tys. złotych. - Aukcja sprzątania mieszkania została oficjalnie zakończona, to jest efekt i przerósł on moje najśmielsze oczekiwania! - powiedział aktor w nagraniu, które opublikował na Instagramie pod koniec stycznia. - Chciałem wam podziękować: wasze zaangażowanie kreatywne doprowadziło do takiej kwoty. Dziesiątki reelsów i tiktoków... Wydaje mi się, że widziałem większość, jeśli nie wszystkie. Bardzo wam za to dziękuję - dodał.