300 tysięcy złotych na rzecz WOŚP od TVN Warner Bros. Discovery. "Jurku, wszyscy nasi widzowie grają z tobą"

WOŚP 2023. 300 tysięcy od TVN Warner Bros. Discovery

- Cały TVN gra z tobą, Jurku. Jesteśmy razem od siedmiu lat. To jest nasz mały wkład, który chcieliśmy tobie przekazać, my z TVN-u, ale także wszyscy widzowie. Wszyscy nasi widzowie grają z tobą, wspierają cię. Dziękujemy, gramy razem do końca świata i jeden dzień dłużej - powiedziała Kieli, stojąc z Owsiakiem przy scenie w warszawskim sztabie Orkiestry.

Kasia Kieli, w rozmowie z reporterem TVN24 Radosławem Mrozem, mówiła, że "gramy i wspomagamy już siedem lat, my, jako TVN, i nasi widzowie". - Orkiestra jest fenomenem. To jest coś takiego, co się nigdzie indziej na świecie nie zdarzyło. Wspomaganie ludzi dobrej woli, którzy chcą innym pomagać, jest nasza powinnością. To coś, co powinniśmy robić. Jest pięknie, kolorowo, wesoło - dodała.