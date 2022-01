Serce od pani Janiny, koncert z happysad, życzenia od Dawida Podsiadły. Aukcje WOŚP wciąż trwają

Orkiestra Jerzego Owsiaka zagrała po raz trzydziesty. Chociaż wielki Finał formalnie zakończył się 30 stycznia, to tegoroczną edycję WOŚP wciąż można wspierać. Chociażby poprzez udział w wielu internetowych aukcjach. Wciąż można wylicytować m.in. spacer z profesorem Matczakiem i walizkę Wojciecha Smarzowskiego.

Pomimo faktu, że 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii, to wiele WOŚP-owych aukcji nadal trwa. Licytujący mogą wygrać między innymi spacer z profesorem Matczakiem, walizkę od Wojciecha Smarzowskiego i Adama Bodnara czy też wyjątkowe serce od pani Janiny. Zebrane pieniądze wspomogą dziecięcą okulistykę.

WOŚP 2022 - wyjątkowa aukcja z Wrocławia

Pracownicy wrocławskiego MPK przekazali na aukcję weterana wrocławskiej komunikacji miejskiej - tramwaj Typu 105 Na. Jak zapewniają twórcy aukcji, pojazd został wyprodukowany w 1979 roku. "Przez lata służby nasz tramwaj przejechał przeszło 3 miliony kilometrów, czyli mógłby 4 razy pojechać na księżyc i z powrotem. Długi na 13 i pół metra wagon jest w stanie pomieścić łącznie 125 osób, z czego 20 może wygodnie usadowić się na charakterystycznych konstalowych krzesełkach – to idealne miejsce do wspólnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół" - brzmi fragment ogłoszenia. Licytacja skończy się 1 lutego. Na ten moment cena tramwaju wynosi 91 300 złotych.

TRAMWAJ OD MPK WROCŁAW WOŚP

WOŚP 2022 - spacer i obiad z tatą Maty

Miłośnicy prawa mogą wziąć udział w aukcji zorganizowanej przez "Grupę Spacer" i udać się na 4-godzinną przechadzkę wrocławskimi ulicami z profesorem Marcinem Matczakiem. "Spacer po Wrocławiu z jednym z najgorętszych nazwisk polskiej sceny prawniczej, publicystycznej i politycznej? Ciętym felietonistą i bohaterem internetowych polemik? Przed ostatnimi wyborami wymienianym jako kandydat na prezydenta RP? Autorem książki 'Jak wychować rapera. Bezradnik?'" - przekonują do udziału w aukcji organizatorzy. W ramach spaceru planowany jest również wspólny obiad. Przewodniczką będzie dziennikarka "Gazety Wyborczej" Beata Maciejewska. Na tę chwilę licznik aukcji zatrzymał się na poziomie 50 100 złotych. Licytacja potrwa do 13 lutego.

SPACER Z PROFESOREM MATCZAKIEM WOŚP

WOŚP 2022 - życzenia od Dawida Podsiadły

Fani Dawida Podsiadły mają możliwość usłyszeć od artysty spersonalizowane życzenia i to w obecności 35-tysięcznej publiczności. Regularnie grający z WOŚP artysta również w tym roku postanowił przyłączyć się do Orkiestry. Aukcja dotyczy koncertu, który odbędzie się 4 czerwca 2022 w Gdańsku. Dodatkowo zwycięzca aukcji otrzyma podwójne zaproszenie VIP na koncert. Licytacja zakończy się 6 lutego. Na tę chwilę jej licznik zatrzymał się na poziomie 35 100 złotych.

KONCERT ŻYCZEŃ DAWIDA PODSIADŁO

WOŚP 2022 - audiobook Janusza Gajosa

Na apel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odpowiedział również Janusz Gajos. Legenda polskiego aktorstwa na aukcję WOŚP przekazała nagraną przez siebie wersję audio pierwszych opowieści o Kubusiu Puchatku. Poza płytą CD - zwycięzca aukcji otrzyma wydanie "Kubusia Puchatka " i "Chatki Puchatka " z ilustracjami Ernesta H. Sheparda. Na tę chwilę cena za zestaw to 13 433 złotych. Licytować można do 1 lutego.

AUDIOBOOK W WYKONANIU JANUSZA GAJOSA WOŚP

WOŚP 2022 - wizyta w Sejmie z Radomirem Witem

TVN24 tradycyjnie również gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wśród aukcji - do których przyłączyli się związani ze stacją dziennikarze - można wylicytować wejście za kulisy programu "Sejm Wita". "Przekonasz się, jak wygląda praca dziennikarza, który zajmuje się na co dzień polityką, jak powstaje "Sejm Wita", jak nagrywane są materiały reporterskie i jak przeprowadzane są wywiady. Będzie też okazja do porozmawiania i wymiany poglądów" - zachęcają do udziału w aukcji organizatorzy. Aukcja potrwa do 11 lutego. Jej wartość na ten moment wynosi 8800 złotych.

SEJM WITA NA ŻYWO WOŚP

WOŚP 2022 - występ z zespołem happysad

Happysad gra z WOŚP i daje szansę, by na krótką chwilę stać się członkiem zespołu. Grupa przekazała na aukcję możliwość wspólnego wystąpienia podczas jednego z tegorocznych koncertów. Jest to niezwykła okazja dla fanów zespołu, którzy przez chwilę chcieli by poczuć, jak to jest występować przed kilkutysięczną publicznością. Licytacja trwa do 3 lutego. Na tę chwilę wartość aukcji to 8500 złotych.

Dołącz na scenie do zespołu Happysad WOŚP

WOŚP 2022 - mecz tenisowy z Grzegorzem Kajdanowiczem

Prezenter "Faktów" TVN zachęca do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i oferuje aukcję, której zwycięzca dostanie możliwość zmierzenia się z nim na tenisowym korcie. Dwugodzinny mecz odbędzie się w Warszawie albo w okolicy. Spotkanie będzie mogło zostać rozegrane w formacie singla, debla lub mixu. Na tę chwilę kwota aukcji wynosi 7800 złotych. Licytacja zakończy się 14 lutego.

Mecz tenisa z Grzegorzem Kajdanowiczem Fakty TVN

WOŚP 2022 - pranie brudów z Zygmuntem i Filipem Chajzerami

Do WOŚP-owych aukcji w tym roku dołączyli również Zygmunt i Filip Chajzerowie. Panowie oferują zwycięzcy licytacji "wspólne pranie brudów". "W tym roku na WOŚP wspólnie wystawiamy naszą pomoc przy praniu i prasowaniu. Technicznie rzecz biorąc, zajmiemy się górą brudów w jednym domu bądź mieszkaniu. Oczywiście służymy pomocą, jeśli rodzinne pranie brudów ma się odbyć nie tylko w pralce. Nasz czas (roboczogodzina :) ) można wymienić na gotowanie, mopowanie, albo inne (moralne) usługi z zakresu wsparcia domowników" - brzmi fragment opisu aukcji. Licytacja trwa do 31 stycznia. Aktualna wartość to 7300 złotych.

PRANIE BRUDÓW Z ZYGMUNTEM I FILIPEM CHAJZEREM WOŚP

WOŚP 2022 - serce od Pani Janiny

Do aukcji WOŚP przyłączyła się pani Janina Szelewska. 97-latka przekazała na licytację własnoręcznie wykonaną poduszkę w kształcie serca z dwustronnym haftem. Pani Janina "wykonała dużą poduszkę w kształcie serca, dwustronnie haftowaną - z jednej strony został wyhaftowany cel aukcji, czyli 30. finał WOŚP, natomiast z drugiej strony został wyhaftowany zmodyfikowany przez babcię Janinę cytat Adama Mickiewicza 'Miej serce i patrzaj w serce' na 'Miej serce i kochaj sercem'" - informują organizatorzy aukcji. Panią Janinę wiele osób może pamiętać z 2020 roku, kiedy na początku pandemii postanowiła pomóc pracownikom systemu ochrony zdrowia, szyjąc maseczki. Z WOŚP 97-latka grała już w 2021 roku. Teraz postanowiła przyłączyć się do akcji po raz kolejny. Licytacja serca trwa do 7 lutego. Jego cena to obecnie 5100 złotych.

Serce pani Janiny

WOŚP 2022 - walizka Wojciecha Smarzowskiego, zapakowana przez Adama Bodnara

Do aukcji wspomagających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy tradycyjnie dołączył Wojciech Smarzowski, który przekazał na licytację swoją reżyserską walizkę z planu filmu "Wesele". Z reżyserem postanowił zagrać były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wypełnił walizkę przedmiotami związanymi z ochroną praw człowieka - książkami, filmami i innymi gadżetami. Wartość aukcji to na ten moment 4550 złotych. Licytacja trwa do 10 lutego.

WALIZKA OD WOJCIECHA SMARZOWSKIEGO I ADAMA BODNARA WOŚP

"Przejrzyj na oczy" to hasło, pod którym organizowany jest 30. Finał WOŚP. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

TVN GRUPA DISCOVERY JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 30. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Autor:kkow//az

Źródło: tvn24.pl