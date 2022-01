Sto lat dla smoka i spacer o północy. Kraków gra z WOŚP

Biegiem dla Orkiestry...

Psiarze mogą tego dnia, razem ze swoimi pupilami, udać się do Nowej Huty, gdzie od godziny 9 do 15 będzie trwać III Nowohucki PSIEbieg. Biec będzie można wokół Zalewu lub Łąk Nowohuckich, samemu lub w niewielkiej grupie znajomych.

30. Finał to też okazja, by złożyć urodzinowe życzenia Smokowi Wawelskiemu. W tym celu o godzinie 12 korowód organizowany przez Krakowski Klub Morsów Kaloryfer przejdzie na Bulwar Czerwieński pod Wawelem, gdzie odśpiewa "100 lat" smokowi. To wyjątkowa okazja - w tym roku rzeźba obchodzi swoje 50. urodziny. Następnie morsy swoim zwyczajem zanurzą się w lodowatej wodzie, by przeciągnąć figurę smoka przez Wisłę.