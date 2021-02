Żart Majewskiego, historyczna koszulka Lewandowskiego. Dziennikarze, sportowcy, politycy dalej grają dla WOŚP

Chociaż 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami, w internecie wciąż trwają aukcje charytatywne. Prezentujemy jedne z najciekawszych ofert.

Jak co roku platforma Allegro zaprosiła do aukcji internetowych znane osoby. "Zwróciliśmy się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, polityków, a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 29. Finału WOŚP. Odzew na nasz apel okazał się bardzo szeroki, a do Fundacji zaczęły napływać wyjątkowe przedmioty od wyjątkowych ludzi" - czytamy.

Wszystkie aukcje możesz śledzić pod adresem aukcje.wosp.org.pl. Zbiórka trwa od 1 grudnia 2020 do 14 lutego 2021 roku.

TVN i TVN24

Zanzibar gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12.01 | WOŚP 2020. Zanzibar gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tvn24

Niesamowite wakacje na egzotycznym Zanzibarze? Na aukcję przekazuje je dziennikarka TVN24 Katarzyna Werner, czyli Mama na Zanzibarze. W grę wchodzi tydzień w hotelu Mambo Paradise na północy wyspy oraz tydzień w Jambiani Villas na południu Zanzibaru.

Aukcja, która dotyczy dwóch dorosłych osób i obejmuje pobyt, transport oraz śniadania na miejscu, bez kosztów lotu na Zanzibar i płatnych atrakcji turystycznych, kończy się 14 lutego. Kwota przekroczyła już 18 tys. zł.

W Walentynki kończy się możliwość licytowania niesamowitej okazji do wzięcia udziału w epizodzie w serialu "BrzydUla2" TVN24/TVN.PL

Także w Walentynki kończy się możliwość licytowania niesamowitej okazji do wzięcia udziału w epizodzie w serialu "BrzydUla2" i zapoznania się przy tej okazji z zapleczem produkcji popularnej produkcji. Aktualna cena: 24 504 zł.

Już w poniedziałek natomiast zakończenie aukcji, w której Magda Gessler sama wymyśli menu, udekoruje stół, a następnie zaskoczy gości magią i kreatywnością. Zaprosi dwie osoby wskazane przez zwycięzcę aukcji charytatywnej i spędzi z nimi czas przy stole pełnym smakołyków. Po kolacji przekaże swoim gościom wyjątkowy fartuch z programu "Kuchenne Rewolucje". Aktualna cena: 15 334 zł

Kolację dla dwóch osób w restauracji Platter by Karol Okrasa, przygotowaną i zaserwowaną przez samego Karola Okrasę, to ofera, o którą mogą walczyć uczestnicy aukcji charytatywnej popularnego kucharza. Koniec aukcji 14 lutego. Aktualna cena: 14 100 zł.

Samochód Chucka Norrisa od Braci Collins TVN24

Bracia Collins przygotowali na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkowe auto. Na zwycięzcę czeka replika samochodu z serialu "Strażnik Teksasu", w którym występował Chuck Norris. Aktualna cena: 66 600 zł. Aukcja potrwa do 14 lutego.

Dziennikarz TVN24 Rafał Wojda, współprowadzący poranne pasmo "Wstajesz i wiesz", przekazał na aukcję obraz swojego autorstwa. Zakończenie aukcji w piątek 5 lutego. Aktualna cena: 10 301 zł.

Dziennikarze portalu tvn24.pl, zwycięzcy nagród Grand Press Justyna Suchecka i Szymon Jadczak wystawili na aukcję narzutę na kanapę ze wzorem w monstery, która pojawiała się na antenie TVN24 i na której występowali dziennikarze naszego portalu. Zwycięzca licytacji będzie mógł również przespacerować się z suczką Rysią (oraz jej właścicielami). Aktualna cena: 810 zł. Zakończenie aukcji 14 lutego.

Agata Młynarska wystąpiła w niej tylko raz, podczas prezentacji jesiennych nowości TVN Style. I, jak podkreśla, miała wtedy na sobie przyklejone serduszko WOŚP. To piękna satynowa kreacja, biała w czarne kropki, z czarną szarfą. - Osobie, która wylicytuje za naprawdę dużą kwotę przekażę ją osobiście, a nawet uściskam. Niech leci w Świat ta kiecka i czyni dobro! - podsumowuje Młynarska. Aktualna cena: 1 409 zł. Koniec aukcji 14 lutego.

GWIAZDY

"To jeden z najlepszych moich żartów ostatniej dekady. Kto wie? Może nawet najlepszy!" – twierdzi autor dzieła. Kto zlicytuje żart, będzie jego nowym właścicielem i zyska prawo do opowiadania żartu dalej. "Ja o nim wtedy zapominam" - przekonuje Majewski. Żart zostanie przekazany osobiście w dogodnym dla obu stron terminie. Na spacerze, przy kawie, w zależności od tego, na co pozwoli rzeczywistość. Aktualna cena: 11 201 zł. Koniec aukcji 2 lutego.

Szymon Majewski przekazał na aukcję WOŚP swój żart TVN24

Jeden z najpopularniejszych aktorów teatralnych i filmowych w tym roku przekazuje dwuosobowe zaproszenie na spektakl "Osy" w reżyserii Iwana Wyrypajewa do warszawskiego Och Teatru oraz książkę "Na ratunek" z imienną dedykacją. Po spektaklu przewidziane jest spotkanie, z wizytą w garderobie aktorów oraz oprowadzenie po kulisach teatru. Aktualna kwota: 10 099 zł. Koniec licytacji 5 lutego.

SPORTOWCY

Tym razem najlepszy piłkarz świata ubiegłego roku na aukcję postanowił przekazać wyjątkową koszulkę, w której wraz z drużyną Bayern Monachium zwyciężył w Finale Ligii Mistrzów UEFA 2020. Zwycięzca licytacji otrzyma ją wraz z autografem piłkarza. Aktualna cena: 70 100 zł. Koniec aukcji 5 lutego.

Zwyciężczyni French Open 2020 podarowała na orkiestrowe aukcje rakietę, która towarzyszyła jej w trakcie tego pamiętnego turnieju. To jedna z sześciu rakiet, którymi Iga rozgrywała mecze. Do tego dołączona jest pamiątkowa piłka. Aktualna cena: 46 100 zł. Koniec aukcji 14 lutego.

Zwycięzca będzie mógł zasiąść na prawym fotelu w aucie darczyńcy i poczuć rajdowe emocje. "Jak co roku łączymy się w jednym celu… by pomagać!" - podsumowuje Kajetan Kajetanowicz. Aktualna kwota: 15 100 zł, koniec aukcji 14 lutego.

Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kacper Tekieli przeznaczyli na aukcję wycieczkę w góry TVN24

Zimowa lub letnia wycieczka w górach z Justyną Kowalczyk-Tekieli i Kacprem Tekielim (do wykorzystania w 2021 roku w terminie dogodnym dla obu stron) polega na wejściu taternickim na jeden z tatrzańskich wierzchołków (wybór dokładnego celu po wstępnym wywiadzie ze zwycięzcą). Aktualna cena: 10 000 zł, koniec aukcji 14 lutego.

Zwycięzca aukcji zostanie zaproszony za kulisy i do garderoby zespołu oraz będzie uczestniczyć w koncercie w towarzystwie Radosława Majdana. "To dawka rocka w najlepszym wydaniu i niesamowicie pozytywna energia. A do tego pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują" - podsumowuje były piłkarz. Aktualna kwota: 4009 zł, koniec aukcji 14 lutego.

POLITYCY

Marszałek Sejmu Tomasz Grodzki zaprasza na obiad do swojego gabinetu w Senacie. Zwycięzca otrzyma także dokumentację fotograficzną ze spotkania oraz upominki i materiały edukacyjne izby wyższej polskiego parlamentu. Aktualna kwota: 14 600 zł, zakończenie aukcji 2 lutego.

Marszałek Grodzki o tym, co przekazał na WOŚP TVN24

Darczyńca zaznacza, że oryginalne buty, o rozmiarze 42, miał na sobie tylko raz, ostatniego dnia kampanii wyborczej na prezydenta RP, a książkę pod tytułem "Szymon Hołownia. Fabryka jutra". Aktualna kwota: 6 950 zł, koniec aukcji 14 lutego.

MEDYCY WSPIERAJĄ WOŚP

Kamila Pałka to zawodowa pielęgniarka w Białostockim Centrum Onkologii, która po godzinach wsiada za kierownicę, aby driftować na torze wyścigowym. Do wylicytowania jest przejazd z nią w BMW e30 z silnikiem LS1 corvetty na Torze "Wschodzący Białystok". Aktualna cena: 1 175 zł, koniec aukcji 3 lutego.

Pielęgniarka po dyżurze wsiada za kierownicę, by driftować. Przekazała przejazd z nią na licytację WOŚP TVN24

