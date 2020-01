Bądź jak młody i nieustraszony David Hasselhoff za kółkiem legendarnej fury

Który z fanów nie wyobrażał sobie siebie za kółkiem KITT-a, superinteligentnego auta, którym jeździł nieustraszony Michael Knight (młody David Hasselhoff z burzą loków na głowie i w skórze) w kultowym serialu "Knight rider"? Który z tychże fanów pokusi się o spełnienie swoich młodzieńczych fantazji i wylicytuje w słusznej sprawie zawadiackiego Pontiaca Trans Am, jakby żywcem wyjętego z amerykańskiej produkcji?

Michael Knight, główny bohater serialu emitowanego za oceanem w latach 1982-86, a w Polsce 90. to były wojskowy, a we właściwym czasie akcji członek rządowej fundacji FLAG walczącej ze złem i występkiem. Jego nazwisko nie jest przypadkowe. Grany przez Davida Hasselhoffa superbohater to zaiste rycerz, na miarę lat 80. Szlachetny, zaradny, z misją. "Nieustraszony" - mówiono o nim w Polsce. Choć zamiast zbroi - rozpięta koszula i skórzana kurtka.

David-pion

Ale czym byłby rycerz bez swojego konia?

Knight miał KITT’a.

Cud techniki

To skrót od Knight Inteligence Two Thousand. Właściwie nie odnosi się on bezpośrednio do - swoją drogą prezentującego się nadal nieziemsko - Pontiaca Trans Am z 1982 roku. To nazwa sztucznej inteligencji, która kontrolowała technicznie zaawansowany samochód. Ale przyjęło się, że Pontiac z "Knight Ridera" to po prostu KITT.

Kto oglądał, ten wie, co KITT potrafił. Kto nie widział, niech sobie wyobrazi mówiący, inteligentny, zdolny do nauki samochód, któremu kierowca nie jest niezbędny. Samochód, który "na podstawowym wyposażeniu" miał drukarkę pokładową, wykrywacz bomb, miotacz ognia, karabin maszynowy, skaner medyczny i... spadochron.

Dziś o wyobraźni projektantów tego auta powiedzielibyśmy: sky is the limit. Ale i wyobraźnia sięgająca nieba mogłaby się okazać niewystarczająca, bo był jeszcze Anamorphic Equalizer - umieszczony między maską a zderzakiem czerwony skaner, który namierzał fale różnej długości (!). Efektownie odróżniało to - już na pierwszy rzut oka - KITT'a od Pontiaca seryjnej produkcji.

Oczywistą sprawą jest, że samochód przekazany w tym roku przez Braci Collins i Mastercard na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy takie cudeńko posiada.

Kto stoi za KITT’em?

Pochodzący z Legnicy Rafał i Grzegorz Collins odnieśli sukces w Anglii, gdzie otworzyli warsztat, w którym tuningują pojazdy. W TVN Turbo prowadza autorski program "Odjazdowe bryki braci Collins".

U nich odpicowywali swoje auta m.in. łowca talentów Simon Cowell, odpowiadający za sukces takich programów, jak Mam Talent czy X-Factor, których formaty z powodzeniem przenoszone były do wielu krajów świata, nasz reprezentacyjny bramkarz Wojtek Szczęsny, piłkarz Realu Madryt Gareth Bale, australijska raperka Iggy Azalea czy siłacz i zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski.

O współpracy braci z WOŚP wspominaliśmy już przy okazji poprzednich finałów. Ostatnio rozbili bank, wystawiając na aukcję odpicowanego Rolls-Royce'a Silver Shadow. Samochód poszedł za 211 tysięcy złotych, stając się najdroższym przedmiotem zlicytowanym wtedy na rzecz Orkiestry.

Rolls-Royce od braci Collins na aukcji WOŚP WOŚP

- Jasnym dla nas było, że w tym roku ponownie gramy z Jurkiem Owsiakiem. W poprzednim zawiesiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Szukaliśmy czegoś, co będzie w stanie przebić Royce'a, to musiała być perełka. I znaleźliśmy. U prywatnego kolekcjonera - opowiada Rafał Collins.

I dodaje: - To nie jest taki samochód, że wejdziesz sobie na portal internetowy i go kupisz. Musisz mieć znajomości w tej branży i kogoś życzliwego, kto zechce ci takie auto sprzedać. To nie jest tak, że ktoś nie chce go mieć. To jest rarytas, każdy by go chciał. Sprowadzenie tego auta do Polski wiązało się z wieloma trudnościami. Ale się udało.

Bądź jak Hasselhoff

Pontiaca trzeba było przywrócić do świetności, bo od strony technicznej został nadgryziony zębem czasu.

- To auto bardzo długo stało w London Motor Museum, na pewno kilka lat, może nawet dekadę. Były problemy z silnikiem, jeśli chodzi o odpalanie. W środku było dużo zaśniedziałych rzeczy, niedziałających kabli. Ale mój bardzo dobry kolega, elektryk Artur, dał radę i to wszystko wygląda tak jak w serialu - mówi TVN24 Grzesiek Collins.

- Dużo elektroniki nie działało. Musieliśmy uporać się z plątaniną niepotrzebnych kabli. Zajrzeliśmy do każdego zakamarka. Teraz KITT puszcza oczko, potrafi pokazać, kiedy jest zły, mówi, puszcza muzykę z serialu - wymienia Rafał Collins.

Ale przede wszystkim jeździ. I posiada homologację. Co oznacza, że potencjalny nabywca naprawdę wejdzie w buty Davida Hasselhoffa. I zasiądzie w tym samym fotelu, co - najpewniej - niegdyś on.

Aktor wystartował tym konkretnym autem w legendarnym wyścigu Gumball 3000, zarezerwowanym dla bogaczy i gwiazd. Uczestnicy imprezy ścigają się po publicznych drogach, bez zgody lokalnych władz. Muszą pokonać 3000 mil, często przemierzając kilka sąsiadujących państw. Hasselhoff po wyścigu złożył nawet autograf na desce rozdzielczej, a jego autentyczność jest certyfikowana przez ekspertów z Wielkiej Brytanii.

A co do kokpitu, to do złudzenia przypomina on ten "serialowy". Święcące diody, symulator głosu, wskaźniki, dwa monitory, czy charakterystyczna kierownica, która bardziej przypomina ster. Wszystko jest.

Imponujący kokpit KITT'a tvn24

- Nie mamy stuprocentowej pewności, ale nie jest wykluczone, że ten model występował na ekranie. Oprócz podpisu Davida jest też podpis projektanta, który robił auto do serialu. Dlatego nie chcieliśmy żadnego tuningu optycznego, nawet go nie pomalowaliśmy. Nie chcieliśmy zmieniać czegoś, co ma wartość historyczną, kolekcjonerską - zaznacza Rafał Collins.

Skoro już wiemy, co na zewnątrz i w środku, to może warto też zajrzeć pod maskę. Bo przecież tam bije serce KITT-a. Silnik V8 o pojemności pięciu litrów i mocy 165 koni mechanicznych. Do setki rozpędza się w nieco ponad 15 sekund. Skrzynia biegów jest automatyczna. Nic, tylko wypuścić się na nocną przejażdżkę po mieście w poszukiwaniu zbirów.

Orkiestra na kółkach

Jak pamięcią sięgnąć, Orkiestrze zawsze towarzyszyła nietuzinkowa motoryzacja. W tej edycji warto wspomnieć chociażby Monster Malucha (połączenie nadwozia fiata 126p z całą resztą prosto z suzuki samuraia) zbudowanego w programie TVN Turbo 99 godzin (do wylicytowania tutaj) czy volkswagena passata B2 z 1985 roku o dość niecodziennym designie, który zresztą pojawia się na aukcji drugi rok z rzędu.

Jerzy Owsiak o Monster Maluchu Kręcioła TV

Karoseria tego konkretnego modelu została starannie wykonana z blachy kortenowej imitującej rdzę. Poprzednio wylicytowała go firma budowlana, która realizowała duży projekt zawierający elementy z takiej właśnie blachy. Passat świetnie posłużył jako prezent dla inwestora na zakończenie prac. Kolejny właściciel zadecydował o przekazaniu samochodu dalej.

Volkswagen passat z 1985 roku do wylicytowania WOŚP

W tym tekście wspominaliśmy już zjawiskową limuzynę Rolls-Royce Silver Shadow z 1975 roku, która "wygrała" 27. Finał. Z kolei dwa lata wcześniej ktoś zapłacił przeszło 230 tysięcy złotych za niepowtarzalnego choppera złożonego przez jeden z najbardziej znanych warsztatów motocyklowych na świecie, prowadzony przez Paula Teutula Juniora, jednego z głównych bohaterów popularnego programu "American Chopper". Ciekawostką jest, że w tym samym odcinku, w którym powstawał "Poland Bike", Paul Teutul Senior tworzył motocykl dla Donalda Trumpa, wtedy jeszcze biznesmena, a dziś prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Chopper osiągnął cenę 230 tysięcy złotych tvn24

Miliard złotych przekroczony

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych.

Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.