Kontenerowiec uderzył w skały. Utrudniona akcja ratunkowa

Foto: Reuters Video: Fakty TVN

Dwa statki wycieczkowe zderzyły się na Morzu Karaibskim

Niedaleko meksykańskiej wyspy Cozumel na Morzu Karaibskim doszło w piątek do zderzenia dwóch ogromnych wycieczkowców. Jeden z nich zahaczył o rufę drugiego. Jedna osoba została ranna. Firma, do której należą oba statki, zapewnia, że mimo uszkodzeń nadal są one zdolne do żeglugi.

