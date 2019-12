"Prezydent dostosuje się do uniwersalnego systemu zaplanowanego dla wszystkich Francuzów"

Protesty we Francji przeciwko reformie emerytalnej

Video: Reuters

17.12 | We Francji od 13 dni trwa strajk generalny przeciwko reformie emerytalnej. Do protestów dochodzi w wielu miastach na terenie całego kraju. W Nantes policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego, a w Paryżu najbardziej sparaliżowany jest transport publiczny. W stolicy Francji do pracy nie poszli także nauczyciele, lekarze, prawnicy i obsługa wieży Eiffla.

