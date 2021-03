W kominiarce wynosił monitor. "Ma na sumieniu inne włamania"

Jak przekazała wolska policja, do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego otrzymali informację, że na terenie dzielnicy w bloku wielorodzinnym doszło do włamania.

Zauważyli uchyloną kratę do piwnicy

"Nie czekając długo pojechali na miejsce. Tam też pojawiła się druga załoga policji. Policjanci weszli na klatkę schodową i zauważyli uchyloną kratę do wejścia do piwnicy. Aby odciąć ewentualną drogę ucieczki jeden patrol pozostał przy wejściu, drugi ruszył do pomieszczeń piwnicznych. Tuż przy schodach zauważyli wystawiony monitor i jednostkę centralną komputera. Po chwili spostrzegli mężczyznę w kominiarce, który wynosił kolejny monitor i ustawił go obok pomieszczenia piwnicznego, które dalej plądrował" - przekazała policja w komunikacie.