Sądowa batalia o wolskie rotundy, apelacja oddalona

Apelacja oddalona

- Wydany wyrok, prawomocnie kończy zupełnie zbędny proces, który nie zatrzymał, ale spowolnił działania zmierzające do oddania wolskich rotund, jako obiektów użyteczności publicznej. Pozostaje liczyć, że w przyszłości miasto stołeczne Warszawa będzie wyrażało gotowość współdziałania na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Jak słusznie wskazał sąd okręgowy w niniejszej sprawie: do osiągnięcia zamierzonego przez użytkowników wieczystych celu potrzeba współdziałania organów władzy publicznej - skomentowała poniedziałkowe orzeczenie Joanna Dębska.

Batalia sądowa o użytkowanie wieczyste działki przy Prądzyńskiego ciągnie się od 2017 roku. Władze Woli zażądały rozwiązania umowy tak, by zabytkowe zbiorniki mogły wrócić do miasta. Urzędnicy przekonywali, że inwestor, czyli przedsiębiorca Marcin Biernacki oraz jego rodzina - mimo obowiązku, jaki nakłada umowa - nie dba o teren. Przez to wolskie rotundy - zamiast stanowić jedną z głównych atrakcji dzielnicy - stoją zaniedbane i opuszczone. Inwestorzy jednak nie wyrazili na to zgody. Sprawa trafiła do sądu.