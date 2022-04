Dreamliner leciał do Los Angeles. Zawrócił przez "usterkę silnika"

Samolot z Warszawy do Los Angeles zawrócił na lotnisko Chopina. Jak poinformowało biuro prasowe PLL LOT powodem była usterka silnika.

Do zdarzenia doszło około godziny 13. Po krótkim locie maszyna zawróciła do stolicy. Samolot, jak poinformowało Kontakt 24 biuro prasowe PLL LOT, bezpiecznie wylądował na lotnisku Chopina. "W samolocie Boeing 787, o znakach SP-LRF, wykonującym rejs LO21 z Warszawy do Los Angeles, nastąpiła usterka silnika. Zgodnie z procedurą samolot zawrócił na lotnisko w Warszawie – lądowanie odbyło się w asyście służb lotniskowych" - napisali przedstawiciele LOT-u.