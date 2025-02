Zabytkowy dworek został rozebrany, radni i społecznicy chcą jego odbudowy i ochrony przyległego parku

Posłuchaj Wstrzymaj Zabytkowy dworek na Wyczółkach został rozebrany Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Zabytkowy, XIX-wieczny dworek na warszawskich Wyczółkach został rozebrany jesienią ubiegłego roku. Radni z Ursynowa domagają się ochrony parku, który otacza pozostałości po zabytku oraz odbudowy dworu. Zachęcają mieszkańców, żeby składali w tej sprawie wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kilka dni temu Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przy stołecznym ratuszu ogłosiło rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania dla rejonu ulicy Kłobuckiej, części zachodniej. Projekt planu obejmie obszar o powierzchni około 47 hektarów. Jak podaje BAiPP, znajduje się tam Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a także biura oraz magazyny.

Do października ubiegłego roku pod adresem Łączyny 53 stał też zabytkowy, XIX-wieczny dworek. Przez lata budynek znajdował się w prywatnych rękach, był pusty i popadał w coraz większą ruinę. Choć od 1965 roku znajdował się w rejestrze zabytków, został rozebrany do samych fundamentów. W tej sprawie toczą się dwa postępowania prokuratorskie. Pierwsze dotyczy zniszczenia zabytku, a drugie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2022 roku, która zezwalała na rozbiórkę.

Ochrona dla parku i odbudowa dworku

Radni oraz aktywiści z Ursynowa domagają się ochrony dla nienaruszonego zabytkowego parku, który otacza pozostałości po dworku. Dlatego apelują do mieszkańców, aby wzięli udział w pracach planistycznych i złożyli swoje wnioski do planu.

- Dziś wysyłając wniosek do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego możemy wspólnie uratować to, co jeszcze pozostało, czyli chociażby przepiękny zespół parkowy wokół dworku. Chcemy również zawalczyć o odbudowę dworu i jego wierną rekonstrukcję. Jako Otwarty Ursynów złożymy wniosek, w którym będziemy postulowali jego wierną odbudowę pod nadzorem konserwatorskim - mówi ursynowski radny Paweł Lenarczyk.

Jak podkreśla, w mobilizacji mieszkańców i wysyłaniu wniosków do projektu planu chodzi o to, żeby uchwalony w przyszłości plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczał w tym miejscu innej funkcji niż parkowa.

- Składając wniosek nie tylko walczymy o pamięć o dworze na Wyczółkach, ale również walczymy o tereny zielone dla mieszkańców osiedli przy Kłobuckiej i Służewiu. To chyba jeden z bardziej intensywnie rozwijających się terenów na Ursynowie, ale również i w Warszawie, który nie ma dostępu do parków, skwerów, zieleńców. Chcemy zachęcić mieszkańców, aby takie tereny wskazywali w składanych wnioskach - mówi radny Paweł Nowocień, również radny z Ursynowa (Otwarty Ursynów).

Warszawska Żelazowa Wola

Drewniany dworek na terenie Parku Wyczółki powstał w 1805 roku dla kasztelana Franciszka Krotkowskiego, który był właścicielem majątku. Przechodził z rąk do rąk, a od 1842 roku należał do Fryderyka Skarbka. Jego matka była właścicielką wsi Żelazowa Wola, w której urodził się Fryderyk Chopin. Fryderyk Skarbek był ojcem chrzestnym kompozytora.

Radny Lenarczyk uważa, że dworek powinien zostać odbudowany. - Marzy mi się, aby powstała tam kiedyś nasza, warszawska "Żelazowa Wola", w której ponownie zamieszka duch Fryderyka Skarbka. To mógłby być zaczątek tworzenia czegoś w rodzaju izby pamięci Fryderyka Chopina - wskazuje.

- W Warszawie mamy dwa ważne punkty związane z Fryderykiem Chopinem: muzeum na Tamce i coroczne koncerty w Łazienkach Królewskich. To mogłoby być trzecie miejsce, które upamiętniałoby naszego kompozytora. Jestem w stanie wyobrazić sobie te grupy zagranicznych turystów, które odwiedzają Żelazową Wolę, zatrzymujące się po drodze z lotniska w odbudowanym dworku na Wyczółkach - mówi Lenarczyk.

Zwraca uwagę również na to, że Park Wyczółki to malownicze miejsce, w którym mogłyby w przyszłości odbywać, tak jak w Łazienkach Królewskich, plenerowe koncerty.

- Wnioskami do planu miejscowego chcemy pokazać miejskim planistom, że to miejsce jest naszym dziedzictwem, o które należy dbać - dodaje radny.

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kłobuckiej - część zachodnia można składać do 6 marca za pośrednictwem formularza na stronie BAiPP.