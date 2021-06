Znikały sprzed sklepów i z klatek schodowych. "Łącznie w całej Warszawie mógł ukraść 60 rowerów"

Wymieniał listę ulic z "fotograficzną pamięcią"

W dniu zatrzymania mężczyzna przebywał w jednym z mieszkań przy Racławickiej. Ustalili to funkcjonariusze i pojechali tam z niezapowiedzianą wizytą, na którą - jak zrelacjonował Koniuszy - podejrzany zareagował całkiem zwyczajnie.

- Od samego początku miał wiele do powiedzenia na temat swoich występków. W trakcie przeszukania mieszkania funkcjonariusze ujawnili szczypce do przecinania zabezpieczeń rowerowych oraz bezrękawnik, w którym dokonywał szeregu przestępstw. Mężczyzna chętnie mówił o wszystkim, wymieniając całą listę ulic niemalże z fotograficzną pamięcią. Oświadczył, że zabierał jednoślady na Ursynowie, Mokotowie, Woli oraz w Śródmieściu. Łącznie w całej Warszawie mógł ich ukraść około 60 - wyjaśnił policjant.

Kradzieże głównie na Ursynowie i Mokotowie

Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży w warunkach recydywy, ponieważ był już za to przestępstwo karany. Teraz czekają go pozostałe zarzuty. Na razie jednak, na wniosek policji i prokuratury, trafi na dwa miesiące do aresztu.