Jak nie marnować żywności. Rozmowy na stołecznych targowiskach

Akcję niemarnowania miasto prowadziło już w 2022 roku. Urzędnicy i miejskie edukatorki rozmawiały z 142 kupcami i 224 klientami targowisk. Zauważyli coraz większą świadomość wartości żywności i potrzebę przeciwdziałania jej stratom. Kupcy podeszli do rozmów z zaangażowaniem, czego efektem były przeprowadzone zbiórki nadwyżek żywności. Na sześciu targowiskach zebrano niemal 30 ton owoców i warzyw.

Ratują jedzenie przed zmarnowaniem

- Nasza współpraca ze stroną społeczną już przynosi realne efekty w Warszawie. Wspólnie ratujemy jedzenie przed zmarnowaniem. Oprócz tego, że aktywnie wspieramy organizacje pozarządowe, stawiamy na edukację - uczymy, jak traktować i przechowywać produkty, aby ich nie marnować. Wierzę, że nasza inicjatywa nie tylko zmieni nawyki środowisk kupieckich i lokalnych społeczności, ale będzie również dobrą praktyką, która zachęci inne targowiska do zorganizowania podobnych akcji i zbiórki żywności na swoim terenie - mówi cytowana w komunikacie na ten temat Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego m.st. Warszawy.

Projekt skierowany jest do kupców sprzedających artykuły żywnościowe na warszawskich targowiskach. Jeden cel to wzrost wiedzy dotyczącej strat żywności i bioodpadów. Drugi – możliwość przekazania warzyw potrzebującym.

Z kupcami będzie rozmawiała edukatorka z doświadczeniem w nurcie zero-waste. Sprawdzi jak kupcy radzą sobie z nadwyżkami żywności. W razie potrzeby zaproponuje możliwe do wprowadzenia rozwiązania, np. nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową, która zbierze nadwyżki żywności i przekaże je osobom potrzebującym. Miasto liczy, że w bezpośrednich rozmowach da się wypracować indywidualne rozwiązania, które będą prowadziły do zmniejszenia marnotrawstwa żywności – w szczególności owoców i warzyw, których marnuje się najwięcej.

Odwiedzą targowiska w kolejnych pięciu dzielnicach

Zrównoważona polityka żywnościowa w Warszawie

Ratusz przypomina, że akcja edukacyjna na warszawskich targowiskach to nie jedyne starania miasta przeciw marnowaniu żywności. W mieście działa sieć jadłodzielni, czyli ogólnodostępnych miejsc, do których każdy może przynieść nadmiar żywności. Każdy, kto tego potrzebuje, może zabrać produkty, które się tam znajdują. Sieć jadłodzielni w stolicy stale się powiększa, obecnie jest ich blisko 50. Priorytetem polityki jest ograniczenie nadwyżek żywności nad poziomem konsumpcji, co pozwoli zminimalizować marnowanie żywności.