Remont torowiska na Mokotowie, prace drogowe w Ursusie. Weekend z utrudnieniami

Drogowcy kontynuują prace na Gierdziejewskiego

W zeszły weekend drogowcy ułożyli nowy asfalt na odcinku od ulicy Leszczyńskiego do Warszawskiej. Teraz dokończą tamte prace. Od piątku, 27 maja, od godziny 22 do poniedziałku, 30 maja, do godziny 4 zamknięty dla ruchu samochodów będzie odcinek od Warszawskiej (wraz ze skrzyżowaniem) do Lalki (bez ronda). Połączenie z Gierdziejewskiego stracą ulice: Warszawska, Taylora i Balicka. Objechać zamknięty odcinek można ulicami: Elżbiety Rakuszanki lub Czerwona Droga, Orłów Piastowskich, Warszawska, Władysława Jagiełły.