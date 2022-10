Miejsca postojowe na ulicy z zakazem ruchu. Drogowcy tłumaczą się ze zmian w centrum

Przed wjazdem na ulicę Zgoda stoi znak wprowadzający zakaz ruchu. Mimo to drogowcy postanowili wyznaczyć na niej miejsca parkingowe. "Miasto tworzy infrastrukturę sprzyjającą łamaniu przepisów" - wytykają aktywiści. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich odpowiedział na ich zarzuty.

Na kontrowersyjne rozwiązanie zastosowane przez miejskich drogowców zwrócili uwagę aktywiści z grupy Stop Cham Warszawa. W mediach społecznościowych zamieścili zdjęcia z ulicy Zgoda, gdzie wyznaczone zostały miejsca parkingowe pomimo obowiązującego w tym miejscu znaku "zakaz ruchu". "Miasto ostatnio wyznaczyło miejsca postojowe na… ulicy z zakazem ruchu. Z cyklu: jak bardzo chce się złamać zakaz ruchu to można, ale… nie zapomnij wtedy opłacić miejsca postojowego SPPN. Miasto tworzy infrastrukturę sprzyjającą łamaniu przepisów" - piszą na Twitterze aktywiści. W kolejnym wpisie podkreślają, że "nie są to miejsca postojowe wyznaczone z myślą o dostawcach". "Dla nich przygotowane są specjalne koperty" - czytamy we wpisie aktywistów.