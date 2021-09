Tunel pod Dworcem Wschodnim. Miasto szuka pieniędzy na budowę, aktywiści mówią "o rzezi inwestycyjnej Pragi"

Stołeczny ratusz rok temu zapewniał, że nie zrezygnuje z budowy tunelu pod Dworcem Wschodnim, jednak teraz okazuje się, że na ważną inwestycję może zabraknąć pieniędzy. Potrzebnych jest od 40 do nawet 100 milionów złotych i urzędnicy chcą, by inwestycję sfinansowała Unia Europejska. To wymaga jednak zgody kolejarzy. Na to wszystko nakładają się spodziewane mniejsze wpływy do budżetu miasta, które po wprowadzeniu Polskiego Ładu mogą skurczyć się o około 1,7 miliarda złotych.