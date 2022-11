Cztery auta zderzyły się na S8. Utrudnienia

czytaj dalej

Policjanci podjęli interwencję w jednym z hoteli, w którym 46-latek wynajmował pokój ze swoją konkubiną. Między parą doszło do awantury. Kiedy kobieta następnego dnia wróciła do pokoju telewizora już nie było. Były za to narkotyki, które funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie.