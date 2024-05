W weekend tramwajarze będą wymieniać zwrotnice u zbiegu alei "Solidarności" i alei Jana Pawła II. Drogowcy z kolei będą pracować na prawym pasie ulicy Puławskiej, na odcinku od Romera do Doliny Służewieckiej. Oznacza to utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

W weekend, 25 i 26 maja, robotnicy wymienią zwrotnice na torowisku po stronie dawnego kina Femin a. Przed skrzyżowaniem z aleją "Solidarności" zamkną środkowy pas alei Jana Pawła II - ten do jazdy prosto w stronę Żoliborza. Również w alei "Solidarności", na jezdni w kierunku placu Bankowego, przed skrzyżowaniem zostanie zamknięty jeden pas do jazdy prosto.

W sobotę i niedzielę tramwaje nie będą kursowały aleją "Solidarności" od placu Bankowego do alei Jana Pawła II. Na trasy nie wyjadą linie: 13 i 23 , a 20 i 26 Wisłę pokonają mostem Gdańskim. W zastępstwie zostaną uruchomione linie 73 i Z26 , a 18 będzie kursowała Trasą W-Z.

Drogowcy na Puławskiej

Na weekend zaplanowano też 54-godzinne frezowanie na Puławskiej. Prace rozpoczną w piątek, 24 maja, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 27 maja, do godziny 4. Drogowcy ułożą nową nawierzchnię na prawym pasie jezdni w kierunku centrum, od Romera do Doliny Służewieckiej.