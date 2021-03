Przetarg na budowę drugiej estakady Żołnierskiej i Marsa rozstrzygnięty

Coraz bliżej budowy nowej estakady nad skrzyżowaniem Żołnierskiej i Marsa. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wybrał wykonawcę, który wycenił prace w Rembertowie na ponad 57 milionów złotych. Mają one potrwać 20 miesięcy.

Miasto w listopadzie otworzyło oferty w przetargu na budowę nowego wiaduktu w ciągu ulic Żołnierskiej i Marsa. Zgłosiło się 11 firm. W piątek Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował o rozstrzygnięciu przetargu. Budowa estakady będzie trzecim i ostatnim etapem modernizacji Marsa i Żołnierskiej od Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Ułatwi wjazd mieszkańcom Rembertowa, Wesołej i podwarszawskich miejscowości. Ma ona również umożliwić bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie Żołnierskiej i Marsa w stronę centrum Warszawy. Oprócz budowy nowej estakady, prace obejmą budowę odwodnienia, energooszczędnego oświetlenia, nowej sygnalizacji świetlnej i zieleni.

Oferta za 57 milionów złotych

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal SA, które wyceniło swoje prace na ponad 57 milionów złotych. ZMiD do 15 marca czeka na ewentualne odwołania innych oferentów i jeśli takich nie będzie to kolejny krok stanowi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i przystąpienie do prac w terenie. "Inwestycja ma potrwać 20 miesięcy" - zapowiadają urzędnicy.