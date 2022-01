Przebudowa wiaduktów na Trasie Łazienkowskiej. Jest termin, buspas na Ostrobramskiej już czeka

Zamknięte przystanki

Jak dojechać w okolice zamkniętych przystanków?

z Pragi-Południe: - z Grochowa linią 141 do przystanku Torwar (na Wisłostradzie po zjeździe z mostu Łazienkowskiego) z przejściem pieszo do przystanku Rozbrat chodnikiem po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej (około 700 metrów) albo do przystanku Legia-Stadion (przy skrzyżowaniu Czerniakowska/Łazienkowska) z przesiadką do autobusów linii 107 lub 159 (jeden przystanek do przystanku Rozbrat); - z Grochowa linią 158, z Gocławia i Saskiej Kępy liniami 111 lub 117 przez most Józefa Poniatowskiego do przystanku Krucza z przesiadką do autobusów linii 109 lub 171 jadących do przystanków Śniegockiej, Koźmińska i Torwar; - z Gocławia liniami E-1 lub 147, z Saskiej Kępy liniami 146 lub 147 do przystanku Metro Stadion Narodowy, następnie jeden przystanek pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej lub Kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Powiśle i dalej autobusem 162 do przystanku Śniegockiej lub Rozbrat; - z Gocławia linią 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce z przesiadką do autobusów linii 107, 159 lub 162 jadących do przystanku Rozbrat albo autobusów linii 185 jadących do przystanku Torwar.