Przedłużenie Woronicza gotowe, ale wciąż zamknięte. "Nie jesteśmy w stanie podać konkretnego terminu otwarcia"

Wielkimi krokami zbliża się termin oddania do użytku brakującego odcinka ulicy Woronicza od Wołoskiej do Żwirki i Wigury. Urząd dzielnicy Mokotów informuje, że trwają odbiory techniczne.

Droga do wydłużenia Woronicza o kilkuset metrów okazała się długa i wyboista, o czym wielokrotnie informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Najpierw dzielnica nie mogła wyłonić wykonawcy, bo nikt nie zgłosił się do przetargu. Potem, kiedy wreszcie udało się wskazać firmę, która wykona inwestycję, a prace w nabrały tempa, pojawiły się problemy z instalacją elektryczną. Kontynuowanie prac było uzależnione od przesunięcia kabli. Instalacją zarządza firma Innogy - i to z nią urząd musiał się dogadać.