Kierowcy zwolnili: prawie pół miliona przekroczeń mniej. "Najbardziej zapracowany fotoradar" jest w Warszawie

Ostrzejsze przepisy wpłynęły na zachowania kierowców

Maleje liczba przekroczeń prędkości w tunelu POW

Jak wskazuje Monika Niżniak, najwięcej naruszeń w ubiegłym roku zarejestrował fotoradar w Rudzie Śląskiej – ponad 20,7 tys. przypadków. - Jest to jedna z nowszych lokalizacji w systemie, którą objęto automatyczną kontrolą prędkości, we współpracy z lokalnymi władzami. Miejsce to – nazywane przez mieszkańców "zakrętem mistrzów" – uznano za niebezpieczne ze względu na występujące tam wcześniej zdarzenia drogowe. Oceniono wówczas, że przyczyną 75 procent wypadków i kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - tłumaczy.