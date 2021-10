Na moście Poniatowskiego jedna czwarta kierowców wciąż jeździ za szybko

Pierwsze fotoradary ustawione na moście Poniatowskiego zostały uruchomione w połowie września. Początkowo w tryb rejestracji były przełączone tylko trzy urządzenia. W zeszłym przełączono już pięć z sześciu fotoradarów. Ostatni fotoradar został przełączony w tryb rejestracji we wtorek , w samo południe.

W piątek na ich temat wypowiedział się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "O fotoradarach na moście Poniatowskiego powiedziano i napisano wiele. Że stoją nie tak, że źle wyglądają, że po co w ogóle zostały zainstalowane. Cóż, twarde liczby jasno pokazują, że ich ustawienie wywarło gigantyczny wpływ na to, jak jeżdżą kierowcy przekraczający Wisłę właśnie tym mostem. Krótko mówiąc – teraz jest na nim po prostu znacznie bezpieczniej" - podkreślił Trzaskowski we wpisie na Facebooku.