Duże zmiany przy budowie estakady na Marsa. W weekend zamkną część jezdni w stronę centrum

Budowa nowej estakady w ciągu ulicy Marsa rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku. To zachodnia nitka, która docelowo będzie służyła kierowcom jadącym w stronę centrum. Obecnie ruch w obu kierunkach prowadzony jest po estakadzie wschodniej, oddanej do użytku we wrześniu 2019 roku. Ratusz poinformował we wtorek, że wykonawca inwestycji zamontował już stalową konstrukcję na połowie filarów. Częściowo wykonana jest już płyta obiektu, czyli powierzchnia pod przyszłą jezdnię. Przy obydwu przyczółkach trwa budowa murów oporowych.