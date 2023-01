Ciało mężczyzny w rowie. Podejrzany o śmiertelne potrącenie tłumaczył swoją ucieczkę "strachem"

25-letni mieszkaniec miejscowości Wrzosów w powiecie radomskim został zatrzymany w poniedziałek, a we wtorek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu.

Zabezpieczyli ślady

- Pojazd, jak ustalili kryminalni, zarejestrowany był na inną osobę, ale dzięki wcześniejszym czynnościom znali tożsamość kierowcy, który aktualnie użytkuje pojazd – przekazuje sierżant sztabowy Kamil Warda ze zwoleńskiej policji. - Funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania podejrzanego o spowodowanie wypadku. 25-latek ukrywał się w domu. Po kilkunastu minutach otworzył drzwi, a w trakcie rozmowy przyznał się do spowodowania wypadku. Tłumaczył się strachem, ponieważ miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Wskazał, że samochód ukrył w garażu kolegi, gdzie zamierzał go naprawić. W tym celu szukał już części zamiennych. W trakcie sprawdzania wskazanego miejsca, policjanci znaleźli częściowo zdemontowanego volkswagena z widocznymi uszkodzeniami – dodaje.